- Home
- Life
- Food
- Instant Idli Mix: ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬೋ ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ಲ, 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ
Instant Idli Mix: ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬೋ ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ಲ, 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ
Homemade Idli Powder: ಇಡ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿ, ಉದ್ದು ರುಬ್ಬಿ, ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಪುಡಿ
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್' ಒಂದು ವರದಂತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಪುಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ – 4 ಕಪ್
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ – 1 ಕಪ್
ಅವಲಕ್ಕಿ – ½ ಕಪ್
ಮೆಂತ್ಯ – 1 ಟೀ ಚಮಚ
ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಮಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಲಘು ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಘಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ (ಅಕ್ಕಿಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಾರದು). ಹಾಗೆಯೇ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಿದ ನಂತರ, ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಪುಡಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ (Air-tight Container) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ. ಇದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ
ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ 10-12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.