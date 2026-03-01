ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 6 ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಬರಲ್ಲ! ಇಂದೇ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಡಿ
Snake repellent plants: ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯತ್ತ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯವು ಹಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಹೊರಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಂದರೆ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
1. ಚೆಂಡು ಹೂ (Marigolds)
ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇವು ನೆಮಟೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಂತಹ ಇತರ ಉದ್ಯಾನ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಓಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸುಗಂಧದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿ ನೆಡಬೇಕು.
2. ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ (Lemongrass)
ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎತ್ತರವಾದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹುಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಸಿಟ್ರಸ್ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾವಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಅತಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ ತೈಲವೇ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಾವು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
3. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು (Garlic and Alliums)
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚೀವ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬಲವಾದ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನದ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿಯು ಉದ್ಯಾನದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಮಳದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ (Cactus)
ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ವಾಸನೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭೌತಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ನ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಹಾವುಗಳು ಹರಿದಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮುಳ್ಳಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇದು ಶುಷ್ಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
5. ವರ್ಮ್ವುಡ್ ಅಥವಾ ಕಹಿ ಗಿಡ (Wormwood - Artemisia)
ವರ್ಮ್ವುಡ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಕಹಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಹಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದಾರಿ ಅಥವಾ ಬೇಲಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಡಬೇಕು.
6. ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Snake Plant)
ಇದನ್ನು 'ಮದರ್-ಇನ್-ಲಾ ಟಂಗ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಎತ್ತರವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮೊನಚಾದ ತುದಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊನಚಾದ ಎಲೆಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗಲು ಹಾವುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ತೋಟಗಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲು, ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದ ಬಳಿ ಇರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾವಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಇಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಸಸ್ಥಳದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಸ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು) ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಹಾವಿನ ಬೋನುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
