ಅಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಫೆಮಿನಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಆಲೋಚನೆಯುಳ್ಳ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪೇನು?" ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಖಡಕ್ ಮಾತು!

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ, 70ರ ದಶಕದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್. ಅಂದು ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ (Zeenat Aman), ಈಗ 74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನೇರ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠುರ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್‌ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖ್ಯ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೀನತ್, ನಟಿಯರು 'ಅಂಡರ್ ದಿ ನೈಫ್' (ಸರ್ಜರಿ) ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿಯರ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಒತ್ತಡ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ!

ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ನಟಿಯರ ಮೇಲೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. "ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಒತ್ತಡ. ಇಂದಿನ ನಟಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಟೀಕೆಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ತೀರ್ಪುಗಳು (Opinions) ವಿಪರೀತವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸದಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಈ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್?

1971ರಲ್ಲಿ 'ಹಲ್ ಚಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್, ನಂತರ 'ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ', 'ಯಾದೋನ್ ಕಿ ಬಾರಾತ್', 'ಡಾನ್', 'ಲಾವಾರಿಸ್' ಮತ್ತು 'ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ' ಅಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೇವಲ ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕಿಯರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವರು.

