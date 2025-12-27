Dry Lemons Uses: ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆಯೇ?, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ, ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿ
ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ
ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲೇ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲಗಳು ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿ
ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲು
ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾವ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಬೂಟಿನಿಂದ ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲು
ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಶೂ ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ತಯಾರಿಸಿ
ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಲವಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಲರಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
ನೀವು ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಪುಡಿ
ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
