ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಸಮಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
How to clean rice: ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಿಂದಲೂ ಅಕ್ಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅನ್ನದ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಂದಿನ ಊಟ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಉಂಡೆಯ ರೀತಿ ಸಿಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಉಂಡೆಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಿಂದಲೂ ಅಕ್ಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಗಾಢವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಹಸಿರು, ಕಂದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳು ಗಾಢವಾದ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಢವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳು..
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರುವುದು
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮರ ಬಳಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಿ ಭಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮರದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಜರಡಿ ಬಳಸಿ
ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಣ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಜರಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಚ್ಚವೆನಿಸಿದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಜರಡಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಡಿ
ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಜರಡಿ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಯೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.