10-minute house help India: ಭಾರತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 10-ನಿಮಿಷದ ಮನೆಗೆಲಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ.. ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸದವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗೆಲಸದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ?.
ನೋಯ್ಡಾದ ಹೈ-ರೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 43 ವರ್ಷದ ಶಿವಾನಿ ಮಾಥುರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸದವರಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.. "ದೀದಿ, ಇಂದು ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ." ಅತಿಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದಿನ ಶಿವಾನಿ ಗಾಬರಿಯಾದರು. ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು "ಅರ್ಬನ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಹೆಲ್ಪ್ (InstaHelp)" ಬಳಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಶಿವಾನಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಿಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎರಡೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ!
10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸದವರು ಲಭ್ಯ
ಓಲಾ-ಉಬರ್, ಝೊಮ್ಯಾಟೋ-ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಮನೆಗೆಲಸದವರಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. Snabbit, Pronto, InstaHelp ಮತ್ತು Broomies ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ. 'Snabbit' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಹೆಲ್ಪ್' ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 50,000 ಬುಕಿಂಗ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದೆ.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಮಡಚುವುದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಂತರ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು - ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, Snabbit ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಗೌರವ
ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 22,000 ದಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
"ಸಂಬಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹಳೆಯ ಕೆಲಸದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಓಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು," ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುನೀತಾ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 'SOS' ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವುದು ತಮಗೆ ಗೌರವ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ತಾಳೆಯಾಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕೇವಲ 50-100 ರೂ. ಪಡೆದು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ 30,000 ರೂ. ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಹೆಲ್ಪ್' ವಿಭಾಗವು 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ (VC funding) ಪಡೆದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 'Snabbit' 56 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು 'Pronto' 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂದೇನು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ (Incentives) ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೂ ಇದೇ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 99 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಂತ ನಂತರವೂ ಜನರು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಲಸದವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.