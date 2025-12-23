ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ.. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
Yellow mattress stains: ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ತೊಳೆಯದೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೇಗ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ
ಕೆಲವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ?. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೋ ಬೆಡ್ಗಳು ಬೇಗ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಬೆಡ್ ಮೇಲಿನ ಬೆಡ್ ಕವರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಬೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳು
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಸಹ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನೀರು ಸುಮಾರು 1 ಕಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು (ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎರಡೆರೆಡು ಚಮಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ).
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
ಈಗ ಒಂದು ಟವಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹಿಸುಕು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಈ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಐರನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೂ ಇದೆ
ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬೆಡ್ ಕವರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮತ್ತು ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
