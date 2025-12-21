- Home
Clean switchboard: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನ
ಮನೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್
ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ
ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪರಿಹಾರವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಒರೆಸಿ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಎರೇಸರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಸ್ವಿಚ್ ನಿಂದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ರಬ್ಬರ್ ಎರೇಸರ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ನೇಲ್ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್
ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಮೂವರ್ ಹಾಕಿ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆ ತುಂಬಾ ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂಡಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರು
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒರೆಸಿ.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್
ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಳಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
