ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಶುರು; ದೇವಲೋಕವೋ ಪ್ರೇಮಲೋಕವೋ ಎಂಬಂತಿದೆ!
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಶುರು; ದೇವಲೋಕವೋ ಪ್ರೇಮಲೋಕವೋ ಎಂಬಂತಿದೆ!
ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಣ್ಜೀತ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಲು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಲಬ್, ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಂಬೈ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಈ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್
ಮುಂಬೈ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದ ಮೊದಲ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜುಹು ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಸುಂದರ ನೋಟ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಲೈವ್ ಡಿಜೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಖಾದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಮಿನಲ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮೆನು ಹೇಗಿದೆ?
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಆಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪೋಟ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇಬಿನೊಂದಿಗೆ ವೆಜ್ ಡ್ರೈ ಕಾರ್ನ್ ಸೆವಿಚೆ, ಹಬನೆರೊ ಮೆಣಸಿನೊಂದಿಗೆ ಗ್ವಾಕಮೋಲೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು-ಮೆಣಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ರಾಕ್ ಬ್ರೊಕೊಲಿನಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಪ್ರಿಯರು ಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಮಿಲ್ಕ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಮಾಚಿ ಸೆವಿಚೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ?
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸುಶಿ, ಬಾವೊ ಮತ್ತು ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪನೀರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಬೌಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವೈಲ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಫಲ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಿನೊಕೊ ಹಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಪಿಮಿಯೆಂಟಾಸ್ ಚಿಕನ್ ಬೌಲ್ನ ಖಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಜುಹುವಿನ 39 ಸನ್ & ಸ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವಿದೆ.
