- ಜೀವನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ… ನಟಿ Neha Gowda ಗೆಳತಿ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ…
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ನೇಹಾ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ದುರಂತ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇಂದು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ಪಾಠವಾಗಬಹುದು.
ನೇಹಾ ಗೌಡ ಗೆಳತಿಯ ಜೀವನ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಕಥೆ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನೇಹಾ ಗೌಡ. ಸದ್ಯ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ನೋವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಇಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್/ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೈಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವರಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಇದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಕಥೆ. ನೇಹಾ ಗೌಡ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾಗರ್. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯ ಕುರಿತು ನೇಹಾ ಗೌಡ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು
"ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಅವಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವಳು ಪ್ರೇರಣೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ, ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಳು - ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಚರ್ಮ, ಬ್ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲು, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಡಿಂಪಲ್, ತೆಳುವಾದ ತುಟಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮುಖಗಳು. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಳು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಡಿ, ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆ ಮೋಡಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಮಿಂಚೋದಕ್ಕೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.
ವಿಧಿ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು
ಆದರೆ ವಿಧಿ... ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವ... ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅವಳು 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದಳು. 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಸುಂದರವಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಜೀವನವು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿತು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳು. ತದನಂತರ... 2019ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಒಂದು ದುರಂತ.
ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಂಡನ ಸಾವು- ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲು
ಆ ಅಪಘಾತವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅವಳು ಎದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಅದೇ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೇಗಾಗಬಹುದು ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ.
ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
ಹೌದು, ಅವಳು ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮನುಷ್ಯಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ "ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಧ್ವನಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಆಕೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವಳು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬಲಶಾಲಿ. ಅವಳು ಸುಂದರಿ - ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿಯೂ. ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳು. ಯಾರಾದರೂ ಅವಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ಹುಲಿಯಂತೆ ಮೇಲೇರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವಳನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವಳು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕನಸು ನಿಂತುಹೋಗಿರಬಹುದು… ಆದರೆ ಇಂದು ಅವಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಇವರ ಕಥೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು
ಶಕ್ತಿಯು ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ… ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಏನಾಗಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನೇಹಾ ಗೌಡ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೇಹಾ ಗೌಡ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗುವ ಬದಲು, ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಎಂದು ಬೈಯ್ಯುವ ಬದಲು, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
