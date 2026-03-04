ಪೆಟೂನಿಯಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಜೆರೇನಿಯಂ ಹೂವುಗಳ ದುಂಡಗಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಗಿಡವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದಿದ್ದರೆ, ಬಿಗೋನಿಯಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಲೆಡುಲದ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಗಿಡವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗುಲಾಬಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆಂಥೂರಿಯಂನ ಹೊಳೆಯುವ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆಕಾರದ ಹೂವುಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನೆರಳಿರುವ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮನೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು 7 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್, 925 ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್+ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ
ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್.. ಮರೀದೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಈ ಪುಡಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ