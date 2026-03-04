Kannada

ಪೆಟೂನಿಯಾ - ಬಣ್ಣಗಳ ಲೋಕ

ಪೆಟೂನಿಯಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

Author: Sathish Kumar KH Image Credits:pinterest
ಜೆರೇನಿಯಂ - ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ

ಜೆರೇನಿಯಂ ಹೂವುಗಳ ದುಂಡಗಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಗಿಡವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಬಿಗೋನಿಯಾ - ನೆರಳಲ್ಲೂ ಅರಳುವ ಹೂವು

ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದಿದ್ದರೆ, ಬಿಗೋನಿಯಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಕ್ಯಾಲೆಡುಲ - ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಸೂಪರ್

ಕ್ಯಾಲೆಡುಲದ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್‌ನೆಸ್ ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ - ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಸೈ

ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಗಿಡವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗುಲಾಬಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಆಂಥೂರಿಯಂ - ರಾಯಲ್ ಟಚ್‌ಗಾಗಿ

ಆಂಥೂರಿಯಂನ ಹೊಳೆಯುವ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆಕಾರದ ಹೂವುಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನೆರಳಿರುವ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

