- ಒಂದು ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಗುಟ್ಟು..!
ಇಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಬೆಂಗಳೂರು/ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026ರಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ, ತೆಲುಗಿನ 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದು.
ಇಂದು ಈ ಜೋಡಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ.
ಕಹಿ ನೆನಪು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ರಶ್ಮಿಕಾ:
2018ರ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಹಾರೈಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಎಂಬ ಆಸರೆ:
ರಶ್ಮಿಕಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ'. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಕೇವಲ ಸಹನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದರು.
ಯಶಸ್ವೀ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ:
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇಂದು ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯವೇ ಕಾರಣ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಇವರ ಯಶಸ್ವಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ.
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗಿಟ್ಟು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನವಜೋಡಿಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ.
