ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಸಬಹುದೇ? ಹಲವರ ಬಹುಕಾಲದ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ!
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನಶೈಲಿ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಯ್ಕೆ ನಿಮಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು..
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನಃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು 'ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ'ಯನ್ನು. ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವೇ? ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಾರದೇ? ಎಂಬ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಭೇದದ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಶಿವಪುರಾಣ ಅಥವಾ ದೇವೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಚಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೊಂದಲಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ 'ಋತುಚಕ್ರ'ದ ಅವಧಿ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನಶೈಲಿ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮುಖಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಸಾರಾಂಶ:
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುರುಷನಾ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಾ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಹೌದು.
ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಅಸಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.
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