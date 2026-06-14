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- ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ; ದೇವರಕೊಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ; ದೇವರಕೊಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ?
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಈ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ’ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವರಕೊಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು.. ಏಕೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ 'ದೇವರಕೊಂಡ' ಸೊಸೆ! ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯ ತುಮ್ಮನ್ಪೇಟೆ ಭೇಟಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್!
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಜೋಡಿಗಳಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಜೋಡಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ತುಮ್ಮನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ತುಮ್ಮನ್ಪೇಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ 'ರೌಡಿ' ದಂಪತಿ!
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ತುಮ್ಮನ್ಪೇಟೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನವಜೋಡಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿ, ಹೂಮಳೆಗರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಭೇಟಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಗ್ರಾಮದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ತಾವೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು: ಮಾದರಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್
ತುಮ್ಮನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು 180 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, "ಶಿಕ್ಷಣವು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತವಚನ ನೀಡಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ!
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೂ "ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ದೇವರಕೊಂಡ" ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದೇ ತಡ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ (ರಶ್ಮಿಕಾ ಅತ್ತೆ) ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ 'ದೇವರಕೊಂಡ' ಎಂಬ ಸರ್ನೇಮ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಬ್ಯುಸಿ ಶೇಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಪುಷ್ಪ-2' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಈ 'ರಿಯಲ್ ಹೀರೊ'ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೈ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ದೇವರಕೊಂಡ' ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್
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