ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಜಿರ್ಕಾನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಳಪಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನೀವು ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಕೊರಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಇವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಚೆರ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಕುಂಡಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಗ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
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