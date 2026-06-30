ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿವೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಡೋಲ್ಬಿರಿ, ಜೋನ್ಬಿರಿ, ಮತ್ತು ಲೋಕಪರೋ ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳು
ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಹಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾರಗಳು ಜನಾಂಗೀಯ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಹಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ.
ಡೋಲ್ಬಿರಿ ಹಾರ
ನೀವು ಸರಳ ಹಾರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಡೋಲ್ಬಿರಿ ಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಹಾರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಡ್ರಮ್ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗೀಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.
ಜೋನ್ಬಿರಿ ಹಾರ
ಈ ಹಾರವನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಹಾರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೇಖೇಲಾ-ಚಾದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ಲೋಕಪರೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್
ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೋಕಪರೋ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಸ್ಸಾಮಿ ವಧುಗಳು ಮದುವೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಗಮ್ಖಾರು ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಲೇಸ್
ಗಮ್ಖಾರು ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಂಕಾರದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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