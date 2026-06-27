ಕೆಮಿಕಲ್ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬೈಬೈ: ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಮಘಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ
ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೇವಾಂಶದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗಳ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆ, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಆತಂಕ
ಮಳೆಗಾಲದ ಆಗಮನವು ತಂಪಾದ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂದರೂ, ಅದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ
ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಲು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಮತ್ತು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯೋಣ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಫ್ರೆಶ್ನರ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಾಜಾ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಿಂಬೆಯ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಲವಂಗದ ಪರಿಮಳವು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಾಲ್ಚಿನಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ತುಂಡು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ತಾಜಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಎರಡು ಮೂರು ತುಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಜಾತನದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ನೀವು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪುದೀನಾದಂತಹ 8 ರಿಂದ 10 ಹನಿ ತೈಲವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತೈಲಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ
ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತೈಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸೆಟ್ಗಳು, ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಸನೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
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