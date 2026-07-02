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- ಗಂಡ ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೆಂಡ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾಳೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಗಂಡ ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೆಂಡ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾಳೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
Why wives forgive: ಸಂಸಾರ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು, ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಗಂಡ ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವು ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ರಹಸ್ಯ.
ಈ ಕ್ಷಮಾಗುಣದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ
ಈ ಕ್ಷಮಾಗುಣದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳ ಮಿಲನ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಗಳು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಯಾವುದೇ ದಂಪತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೂ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಈ ಕ್ಷಮಾಗುಣದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷಮಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ
ಸಂಬಂಧಗಳ ತಜ್ಞೆ (Relationship expert) ಜೀವಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಆಲೋಚನೆಗಿಂತ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳು
ಭಾವನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಂದನೆ: ಸಮಾಜ ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯ.
ತವರು ಮನೆಯ ಸಂಕೋಚ: ದೂರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಭವಿಸುವ ಮುಜುಗರ.
ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾಳಜಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ದರೂ ಪತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕ್ಷಮೆಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಲಿ!
ಕ್ಷಮೆಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಲಿ!
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇರಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೂ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ "ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಪ್ಪುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
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