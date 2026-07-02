ರಸಗುಲ್ಲಾ, ಜಾಮೂನ್ ರಸ ಉಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? 4 ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿ
ರಸಗುಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಸಿಹಿ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಈ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಿ ಶರಬತ್, ಹಲ್ವಾ, ಖೀರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಸಗುಲ್ಲಾ, ಜಾಮೂನು ಸಿರಪ್
ರಸಗುಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಅದರ ರಸ (ಸಿರಪ್) ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಶರಬತ್, ಹಲ್ವಾ, ಖೀರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಲು 4 ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸಿರಪ್ ಮರುಬಳಕೆ
ರಸಗುಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ, ಸಿರಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಿರಪ್ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಿಹಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಳಸಿ.
ನಿಂಬೆ ಪಾನೀಯಗಳ ಪರಿಮಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ನೀವು ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಶರಬತ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಸಿಹಿ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ನೀವು ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಸೇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಕರವಾದ ನಿಂಬೆ ಪಾನೀಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಲಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಪುಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿಬಾತ್ಗೆ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿಸಿ
ನೀವು ಉಳಿದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ರವೆ ಪುಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಖೀರ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದರ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಿರಪ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುದಿಯುವ ಹಾಲಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಖೀರ್ ಅಥವಾ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಿ
ಉಳಿದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳು, ಮಾಲ್ಪುವಾ, ಶಾಹಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೂಂದಿಯನ್ನು ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳ ತುಂಡುಗಳು ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜರಡಿ ಮೂಲಕ ಸೋಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಹಣ್ಣು ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾದ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಸಲಾಡ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಬಳಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
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