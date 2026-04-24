ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಿಡಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!
Nutrients in boiled egg water: ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಈ ನೀರನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು?
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಏನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಸೂಪ್ ಆಗಿ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಕ್ಕಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಈ ನೀರನ್ನು ಸೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ನೀಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲಿಗಾಗಿ
ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬುಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಹೊಳಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಟೋನರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಚರ್ಮವೂ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಒಡೆದುಹೋದರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
