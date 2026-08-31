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- ChatGPT Regulation: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸೋರೇ ಗಮನಿಸಿ! EU ತಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ AI ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ, ಇನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ!
ChatGPT Regulation: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸೋರೇ ಗಮನಿಸಿ! EU ತಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ AI ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ, ಇನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ!
ChatGPT Regulation ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ChatGPT ಯನ್ನು 'ಅತಿ ದೊಡ್ಡ' ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಮೊದಲ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಮತ್ತು ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.
ChatGPT becomes first AI chatbot to face tougher EU DSA rules
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾದ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ (DSA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಅತಿ ದೊಡ್ಡ' ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. AFP ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕಠಿಣ DSA ನಿಯಮಗಳಡಿ ತಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 'ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಮತ್ತು ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ' ಎಂದು EU ಟೆಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಹೆನ್ನಾ ವಿರ್ಕುನೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Why ChatGPT has been placed under tougher EU scrutiny
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 45 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ EU ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಮತ್ತು ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ EU ನಲ್ಲಿ 159 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಮತ್ತು ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ವಿಷಯ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ, ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
OpenAI says it is preparing to comply
ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ OpenAI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ಹೊಸ EU ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಲೆನಾ-ಮಾರಿಯಾ ಬೋಸ್ವಾಲ್ಡ್, 'OpenAI ಈಗಾಗಲೇ AI ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ರಿಸ್ಕ್-ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ DSA ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು AFP ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ EU ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ AI ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು DSA ಯ ಕಠಿಣ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, OpenAI ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ EU ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Roblox and Reddit also added to 'very large' list
ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ DSA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ 'ಮೊದಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 46.6 ದಶಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಯುರೋಪ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೂಸ್ಟ್ ಹಗೆಸ್ಟೀಜ್ನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ EU ನಲ್ಲಿ 57 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
EU steps up pressure on major tech platforms
ಈ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಜಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ಸೇವೆಗಳು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್, ಆಪಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ಎಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಶೀನ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಯಸ್ಕರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಕಠಿಣ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾಗತಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಶೇಕಡಾ ಆರರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
A major test for AI regulation
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದೊಡ್ಡ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು AI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. OpenAI ಮತ್ತು ಇತರ AI ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿವೆ.
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