ಆಧಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ವಿವೇಕ್ ರಾಘವನ್, ಇದೀಗ 'ಸರ್ವಂ AI' ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 'ಟೈಮ್' ಪತ್ರಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಭಾರತೀಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆ ‘ಆಧಾರ್’ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ರಾಘವನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞ, ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನವೋದ್ಯಮ 'ಸರ್ವಂ AI' (Sarvam AI) ಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ವಿವೇಕ್ ರಾಘವನ್ ಅವರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಟೈಮ್’ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು "TIME100 AI 2026" ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿರುವುದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ.
ಐಐಟಿಯಿಂದ ಆಧಾರ್ ರಚನೆವರೆಗೆ
ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ರಾಘವನ್, ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ನೆಗೀ ಮೆಲನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ (EDA) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು.
ತದನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅವರು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'ಆಧಾರ್' ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ (Biometric Architect) ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಬಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬೃಹತ್ ಸವಾಲನ್ನು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಸಿದ ಈ ಅನುಭವವೇ ಮುಂದೆ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ AI ಅಗತ್ಯವೇ?
ಆಧಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ರಾಘವನ್, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ 'AI4Bharat' ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಂ AI' ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ವಿದೇಶಿ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಬದಲು, ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವದೇಶಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ (Technology Stack) ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಂ ಈಗ 13,700 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ
"ವಿದೇಶಿ AI ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ."
— ವಿವೇಕ್ ರಾಘವನ್ (TIME ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ)
ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ AI ಮಾದರಿಗಳು
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ AI ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. 22 ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸರ್ವಂ AI ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಓಪನ್ ವೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು.
ದೃಷ್ಟಿ-ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Vision-Language Tech): ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳು.
ಈ ನವೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದು, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ 'ಎನ್ವಿಡಿಯಾ' (Nvidia) ಸರ್ವಂ AI ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರಣಿ-B ಫಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಾಂತ್ರಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ
ವಿವೇಕ್ ರಾಘವನ್ ಅವರ ಈ ಯಶೋಗಾಥೆಯು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಅವರು ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಆಧಾರ್' ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ 'ಜನರೇಟಿವ್ AI' ರೂಪವಾಗಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಪರಿಣತಿ, ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. 140 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವೇಕ್ ರಾಘವನ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ 'TIME100 AI' ಗೌರವವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.