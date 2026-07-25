ಜುಲೈ 25, 2026 ರಂದು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಓಪನ್ಎಐ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು "ಹೆಚ್ಚಿದ ದೋಷದ ಪ್ರಮಾಣ" ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಬಳಸುವ ಓಪನ್ಎಐ (OpenAI) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ 'ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ' (ChatGPT), ಜುಲೈ 25, 2026 ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ 'ಡೌನ್ಡೆಕ್ಟರ್' (Downdetector), ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2:54 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತಿದ್ದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,560 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪಿತು. ಈ ದೂರುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಸ್ಥಗಿತವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಗರ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಗಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಎಪಿಐ (API) ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಓಪನ್ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಡಾಲ್-ಇ (DALL-E), ಸೋರಾ (Sora), ಕೋಡೆಕ್ಸ್ (Codex) ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರದೆ, ಓಪನ್ಎಐನ ಇಡೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಹಳೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ (Chat History) ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೋದಾಗ "Too many concurrent requests" (ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಂತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ) ಎಂಬ ದೋಷದ ಸಂದೇಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು.
ಓಪನ್ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಅಡಚಣೆಯ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಓಪನ್ಎಐ, ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ (Status Page) "ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಎರರ್ ರೇಟ್ಸ್" (ಹೆಚ್ಚಿದ ದೋಷದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು) ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಲಮಾನ (ET) ಮುಂಜಾನೆ 5:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನವೀಕರಣ ನೀಡಿದ ಕಂಪನಿಯು, "ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
ಓಪನ್ಎಐನ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಶೇಕಡಾ 99.66 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಪಿಐ ಶೇಕಡಾ 99.93 ಮತ್ತು ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 99.98 ರಷ್ಟು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ (Uptime) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಗಿತವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರ ಸೇವೆಗಳಾದ FedRAMP ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಡಿತವು ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಓಪನ್ಎಐನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು (Fix) ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ತಜ್ಞರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ ಸ್ಥಗಿತವು ಓಪನ್ಎಐ ಎಪಿಐ (OpenAI API) ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಸುಮಾರು 12 ಎಪಿಐ ಎಂಡ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಸರ್ವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.