ಸಮೋಸಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಇರಾನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಖಾದ್ಯದ ರೋಚಕ ಜರ್ನಿ
ಸಮೋಸಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಖಾದ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿಂದೆ ರೋಚಕ ಜರ್ನಿಯೇ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮೋಸಾ ಇಂದು ದೇಶದ ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮೋಸಾ ಇತಿಹಾಸವೇ ಒಂದು ರೋಚಕ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಮೋಸಾಗಳ ಘಮಘಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡಕ್ ಇರಾನ್ ಚಾಯ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಮೋಸಾ ಅಥವಾ ಆಲೂ ಸಮೋಸಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಜವೇ ಬೇರೇ. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಮೋಸಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಇತಿಹಾಸವೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆ.
ಸಮೋಸಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ?
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸಮೋಸಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಏನೆಂದರೆ ಸಮೋಸಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲ. ಸಮೋಸಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ, ಸ್ವತಃ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯೇ 'Samosa' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲಂಡನ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮೋಸಾ ಎಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರಿಗೆ ಇದು ಎಂತಹ ಆಹಾರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು 'Triangular Savory Pastry' (ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮೋಸಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?
ನಾವು ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಷಿಯಾ (ಇಂದಿನ ಇರಾನ್) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ. 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅಂದು ಇದನ್ನು 'ಸಂಬೋಸಾ' (Sambosa) ಅಥವಾ 'ಸಂಬುಶಕ್' (Sambushak) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಭಾರತದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ.. ಅಂದು ಸಮೋಸಾ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು!
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ
ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಮತ್ತು ಮೊಘಲರ ಮೂಲಕ ರಾಜಮನೆತನದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸಮೋಸಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಾಂಸದ ಬದಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಇರಾನಿ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪುಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಮೋಸಾಗಳು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ಸಮೋಸಾದ ಇತಿಹಾಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ.