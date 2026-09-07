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- ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಎಂಟ್ರಿ; ‘ಆಕೆಯ ನಾಕೌಟ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ’ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಎಂಟ್ರಿ; ‘ಆಕೆಯ ನಾಕೌಟ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ’ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶಿಸ್ತು ತರ್ತೀನಿ!
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡುಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರೋದು ಬೇರೆ, ನಿಜವಾದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಬೇರೆ!’
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ, ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜನರು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇರಿ ಕೋಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅವರ ನಾಕೌಟ್ ಭಾರೀ ಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ’
ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ನ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ‘ನಾಕೌಟ್’ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಆಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ
ಆರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಅಮೆಚೂರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ದೊಡ್ಮನೆಯ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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