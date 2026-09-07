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- ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13: ಯಾರು ಈ ‘ಯುಕೆ ಹುಲಿ’ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಜವಾರಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಿರಿಕ್!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13: ಯಾರು ಈ ‘ಯುಕೆ ಹುಲಿ’ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಜವಾರಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಿರಿಕ್!
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಾರಥ್ಯದ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ‘ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕಿರಣ್, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಕಿರಣ್?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಾರಥ್ಯದ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ‘ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕಿರಣ್, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ?
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮೂಲದ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪ್ಪಟ ಜವಾರಿ ಸೊಗಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇರ ಮಾತು, ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ‘ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13ರಲ್ಲಿ ಅವರು 9ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಿರಣ್, ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಯುಕೆ ಹುಲಿ’ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವರು ‘ಯುಕೆ ಹುಲಿ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜವಾರಿ ಭಾಷೆಯ ಮಾತು, ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಮುಗ್ಧ ವರ್ತನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಂಚ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಿರಣ್, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀಡಿದ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪಿರುವ ಅವರ ಜರ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಿರಿಕ್
ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಿವಾದದ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿಯೂ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಈ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಆಟ ಹೇಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮುಖ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಕಿರಣ್?
ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ಮುಖ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಕಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ‘ನಿಂಬೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕಿರಣ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕವೂ ಕಿರಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ಯಿಂದ ದೊಡ್ಮನೆವರೆಗೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜವಾರಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಕುತೂಹಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ‘ಯುಕೆ ಹುಲಿ’ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನೇರ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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