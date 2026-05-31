- 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೋಟ್ ಪಡೆದು SITSA ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕರ್ಣ
ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (SITSA) ದಾಖಲೆಯ 1 ಕೋಟಿ ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 'ಸಿತ್ಸಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಅವರ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಬರೊಬ್ಬರಿ 1 ಕೋಟಿ ವೋಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ
ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ! South Indian Television Awards (SITSA) ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ (1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ‘ಸಿತ್ಸಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜೇತರಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ಬರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ
ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ನಟನೊಬ್ಬನ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಚಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ
ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ನಾವು ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್
ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ಪಯಣವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ (Aura) ಹಾಗೂ ಅವರ ನಟನಾ ಶೈಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ‘ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಣ’ನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕರ್ಣ’ನಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಲೋಕ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, "ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಣ-ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್" ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
