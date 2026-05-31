- Home
- Life
- Fashion
- RCB ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಮೋಷನ್: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿಯ ‘RCB ಥೀಮ್’ ಸೀರೆ-ಬ್ಲೌಸ್ ಕ್ರೇಜ್!
RCB ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಮೋಷನ್: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿಯ ‘RCB ಥೀಮ್’ ಸೀರೆ-ಬ್ಲೌಸ್ ಕ್ರೇಜ್!
RCB ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಸೂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಉಸಿರು, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಭಾವನೆ! ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಯುವತಿಯ ಫ್ಯಾಶನ್ ಟ್ರೆಂಡ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಥೀಮ್ ಸೀರೆ (Saree) ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಬ್ಲೌಸ್ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಪ್, ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಲೋಗೋ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವತಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಾದ ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ (Red, Blue and Gold) ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಯವಾದ ಬ್ಲೌಸ್
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿರುವುದು ಆಕೆಯ ಬ್ಲೌಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ! ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಪ್ (ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ) ಇರುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸ (Embroidery) ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಲೌಸ್ನ ಒಂದು ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಂಹದ ಲೋಗೋ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ‘18’ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ!
ಈ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಾ ನಂ.1 ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.