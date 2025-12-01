BBK 12: ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಮೇಡಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ: ರಿವೀಲ್ ಆಯ್ತು ಸಂಭಾವನೆ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ನಟ ಮನೋಜ್ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ನಟ ಮನೋಜ್. ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭಾವನೆಯ ಮಾಹಿತಿ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭಾವನೆ, ವಾಹಿನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತೆ ಮತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಸಂಭಾವನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೋಜ್ ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಸಾವಿರ, ವಾರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೇವು. ನಮಗೆ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಅವಕಾಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಿವೀಲ್ ಆಯ್ತು ಹಣ
ನಾನು ಹಲವರ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಹಾಗಾದ್ರ ಆ ಹಣವನ್ನು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ಹೀಗಿದೆ ಸಂಭಾವನೆ ಲೆಕ್ಕ
ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 75 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
