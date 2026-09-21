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- BBK13: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ Emergency Alert! 14 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಕಿಚ್ಚ ನಾಮಿನೇಟ್!
BBK13: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೇಲಿ Emergency Alert! 14 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಕಿಚ್ಚ ನಾಮಿನೇಟ್!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲಾರಂ ಮೊಳಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೊರಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಗಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿದ್ದೆಯ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಡಬಡನೇ ಎದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಆರಂಭವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲಾರಂ ಬಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲಾರಂನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಿಂದರೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರವೇ ಬಂದಿದೆ.
ಆಗ, ಟಿವಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಾರ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉಳಿಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾರ ಯಾವಾಗ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ತಿರುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆಂದು ಕನಸು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದೀಗ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಿಚ್ಚನ 2ನೇ ವಾರದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೇಳೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಎಲಿಮಿನೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಂಜು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
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