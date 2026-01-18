BBK 12 Finale: ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ: ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾರಿಗೆ?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 99 ಮತಗಳನ್ನು ಮೂವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಸಂತೋಷ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾವು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ಸಹ ಈ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮೂವರಿಗೆ ಮತ ಹಂಚಿದ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ
ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ 99 ಮತಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆದ್ದರು ಖುಷಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 99 ಮತಗಳು ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದ್ದ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ರ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಆ ಮೂವರು?
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ: ಬದುಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಮಲ್ಲ
ಧನುಷ್: ಸರಳ, ವಿನಮ್ರ, ಧೀರ-ಶೂರ. ಜೊತೆಗೊಂದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಪುಟ್ಟ ಪಟಾಕಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಯಲೆಂಟ್ ಟಗರು ಪುಟ್ಟಿ.
ಮೂವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ… ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಫಿನಾಲೆ
ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 37 ಕೋಟಿ ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
