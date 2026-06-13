ಈ 5 ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ 30ವರ್ಷ ಆಗುವ ಮುನ್ನ Solo Travel ಮಾಡಿ
30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೊಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ. 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮುನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೊಲೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಸೊಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು "ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು; ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೆಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ನೀನಿನ್ನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೊದಕ್ಕೆ 30 ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, 30ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸೊಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲು 5 ಕಾರಣಗಳು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ
ದೈನಂದಿನ ಗಡಿಬಿಡಿ, ಕಚೇರಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ಏಕಾಂತತೆಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್’ಮೆಂಟ್
ಸೊಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು. ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅನುಭವವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ನೀವು ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚೀಲವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಆರಾಮ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು
ಸೊಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಫ್ಹರ್ಟ್ ಜೋನ್ ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ನಗರ, ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಹಾರವು ಮೊದಲಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ನೀವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೀರಿ.
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