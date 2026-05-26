Solo Travel ಮಾಡೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾರತದ ಈ ನಗರಗಳು ಫುಲ್ ಸೇಫ್… ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೂ ಭಯ ಇರಲ್ಲ
Solo Traveller: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳು.
ಸೋಲೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೋಲೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಾಣಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಋಷಿಕೇಶ
ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏಕಾಂಗಿ ಚಾರಣ ಮತ್ತು ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಹ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್
ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ತನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸುಂದರ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಪರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೋಲೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಯೋಡ್ಗಂಜ್
ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಯೋಡ್ಗಂಜ್ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೆಫೆಗಳು, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಂಡಿಚೇರಿ
ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯು ಸ್ವಚ್ಛ ಬೀದಿಗಳು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಉದಯಪುರ
ಉದಯಪುರದ ಸರೋವರಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಬೀದಿಗಳು ಸೋಲೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವು. ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲೇಕ್-ವ್ಯೂ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.