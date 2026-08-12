ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ 6 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕೇವಲ ಓಡಾಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆತುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಬೇಗನೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಈ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಚಿಸಲಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್‌ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾದ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವು ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಕಳ್ಳರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ.

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ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೇಡ

ಬಿಸಿಯಾದ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಖವು ಅದರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಲ್ ಲೀಕ್ ಆದರೆ, ಕಾರಿನ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಒಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶಾಖದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲಿಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದಿರುವುದೇ ಜಾಣತನ.

ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಡ

ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಕೂಡ ಕಾರಿನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣುವಂತಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಹಣ, ದಾಖಲೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಡದೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿರುವುದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.

ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ

ಕಾರಿನೊಳಗೆ ತಪ್ಪು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಶಾಖವು ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು ಹಾಳಾದರೆ, ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು.

ಕಾರು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾರು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು, ಹಿಂಬದಿಯ ಸೀಟು, ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಔಷಧಿಗಳು, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಪರ್ಸ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಜಾಗರೂಕತೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸರಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.