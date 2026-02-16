Travel Guide: ಜನವರಿ - ಡಿಸೆಂಬರ್… ಯಾವ ತಿಂಗಳು, ಯಾವ ತಾಣ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಬೆಸ್ಟ್?
Travel Guide: ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಈವಾಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ. ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Image Credit : X
ಜನವರಿ- ಫೆಬ್ರವರಿ
ಜನವರಿ
- ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹವಾಮಾನ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಬಹುದು
- ಗುಜರಾತ್: ಕಛ್ ನ ರಣ್ ಉತ್ಸವ ನೋಡೋದೆ ಚೆಂದ
- ಕೇರಳ: ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಫೆಬ್ರವರಿ
- ಗೋವಾ: ಸುಂದರವಾದ ಬೀಚ್ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ
- ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀಸನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ
- ಅಸ್ಸಾಂ : ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾಜಿರಂಗ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.
Image Credit : Getty
ಮಾರ್ಚ್- ಎಪ್ರಿಲ್
ಮಾರ್ಚ್
- ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಮಥುರ,ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಿ.
- ಸಿಕ್ಕಿಂ: ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ
- ಹಂಪಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಚ್ ಬೆಸ್ಟ್.
ಏಪ್ರಿಲ್
- ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳ
- ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ?
- ತಮಿಳುನಾಡು: ಊಟಿ ಕೊಡೈಕೆನಲ್ ಹೂರಾಶಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಿ.
Image Credit : Getty
ಮೇ-ಜೂನ್
ಮೇ
- ಲಡಾಕ್: ಲಡಾಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದೆ ಚಂದ.
- ಉತ್ತರಖಂಡ್: ಮಸೂರಿ ಮೊದಲಾದ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
- ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಮೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿಂಗಳು.
ಜೂನ್
- ಕರ್ನಾಟಕ: ಆಗಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗ್ ವೆದರ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು
- ಮೇಘಾಲಯ: ಜಲಪಾತಗಳನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೂನ್ ಸರಿಯಾದ ತಿಂಗಳು
- ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ,ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ.
Image Credit : Getty
ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್
ಜುಲೈ
ಕೇರಳದ ಮುನ್ನಾರ್ ನ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ತಾಣಗಳನ್ನು, ಉತ್ತರಕಾಂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಂಕಣ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್
- ಕೇರಳ: ಓಣಂ ಹಾಗೂ ಬೋಟ್ ರೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ , ಹಬ್ಬವನ್ನು, ಓಣಂ ಸಾದ್ಯವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಸ್ಪಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
- ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೋಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.
Image Credit : google
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
- ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಜೈರೋ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಲೋನಾವಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಚಳಿ ಮಳೆ ಎರಡನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಗೋವಾ: ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಹಸಿರನ್ನ ಎರಡೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್
- ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ತಿಂಗಳು
- ಕೇರಳ: ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ: ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದು. ಪೂಜೆ, ಭಕ್ತಿ, ಊಟ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್.
Image Credit : Freepik
ನವಂಬರ್ -ಡಿಸೆಂಬರ್
ನವೆಂಬರ್
- ಪಂಜಾಬ್: ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ ಮೇಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಭೇಡಿ.
- ಗುಜರಾತ್ : ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಡಿಸೆಂಬರ್
ಚಳಿಗಾಲವಾಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ರಜೆ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅಂಡಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
