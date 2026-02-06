- Home
Valentine's Day 2026: ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ತಾಣಗಳು
Valentine's Day 2026 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಅದ್ಭುತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ತಾಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ. ಸುಂದರ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಉಷ್ಣವಲಯದ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಹಿನ್ನೀರಿನವರೆಗಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
17
Image Credit : Getty
Wayanad, Kerala ಕೇರಳ ವಯನಾಡು
ವಯನಾಡಿನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಸರೋವರಗಳು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
27
Image Credit : stockPhoto
Coorg, Karnataka ಕೂರ್ಗ್, ಕರ್ನಾಟಕ
ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೊಡಗು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಾನ್ಫೈರ್ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
37
Image Credit : Getty
Havelock Island, Andaman & Nicobar
ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ ದ್ವೀಪದ ಬಿಳಿ ಮರಳಿನ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ನೀರು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ವಾಕ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.
47
Image Credit : @Pinterets
Tawang, Arunachal Pradesh
ತವಾಂಗ್ನ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶಿಖರಗಳು ಮತ್ತು නිಶ್ಯಬ್ದ ಕಣಿವೆಗಳು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಸುಂದರ ನೋಟಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬಹುದು.
57
Image Credit : Pinterest
Kausani, Uttarakhand
ಹಿಮಾಲಯದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕೌಸಾನಿ, ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಮಗಳು, ಪೈನ್ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
67
Image Credit : gemini
Udaipur, Rajasthan
ಉದಯಪುರದ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಯಸುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಮತ್ತು ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಡಿನ್ನರ್ಗಳು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
77
Image Credit : Getty
Alleppey or Kumarakom, Kerala
ಕೇರಳದ ಪ್ರಶಾಂತ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. නිಶ್ಯಬ್ದ ಕಾಲುವೆಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನೋಟಗಳು ಈ ತಾಣವನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
