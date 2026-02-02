- Home
ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನ ರೈಲು; 46 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಗಂಟೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಶ್!
ಭಾರತದ ಅತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ರೈಲು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲ್ವೆಯು, ಮೆಟ್ಟುಪಾಳಯಂ ಮತ್ತು ಊಟಿಯ ನಡುವೆ 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು 5 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು 5 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ರೈಲು. ಆದರೂ, ಜನರು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಹೈಸ್ಪೀಡ್, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈ ರೈಲು ತನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 13,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೈಲುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 150 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೈಲು ಇದ್ದು, ಅದು ವೇಗದ ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರೈಲು ಕೇವಲ 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು 5 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದರ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ವೇಗದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಈ ರೈಲು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ರೈಲು ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲ್ವೆ. ಈ ರೈಲು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಮೆಟ್ಟುಪಾಳಯಂ ಮತ್ತು ಊಟಿಯ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟಿ ಮತ್ತು ಕೂನೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ರೈಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವು ತುಂಬಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮತ್ತು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರೈಲು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ರೈಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಪ್ರಯಾಣವು ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆತುರಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬದುಕುವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
