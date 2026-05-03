Goa Tourism: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ..ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳವೊಂದಿದೆ
Offbeat places in Goa: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡಿರುವ ಗೋವಾ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಗೋವಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳು (Beaches). ಆದರೆ ಗೋವಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಕೇವಲ ಬೀಚ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ನದಿಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಮಯ
ಬೇಸಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಮಳೆಗಾಲವು ಗೋವಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು, ಸುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳ ಸುಗಂಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೀಚ್ (Butterfly Beach)
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ನೂರಾರು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಸುತ್ತಲೂ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕೇಸರ್ವಾಲ್ ಜಲಪಾತ (Kesarval Waterfalls)
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಈ ಜಲಪಾತದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಳವಿದೆ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಸಾಜ್ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಲಪಾತದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಹಸಿರು ಬಹಳ ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಪೋರಾ ನದಿ (Chapora River)
ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುತ್ತಲಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅವು ತುಂಬಾ ಮಂಕುಬಡಿದು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಾಲ್ ನದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ (Sal River Mangroves)
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗೋವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ವಾಟರ್ಗಳ (Backwaters) ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ (Mangroves) ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ (Kingfisher) ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಾಣ.
ಮಾಯೆಮ್ ಲೇಕ್ (Mayem Lake)
ಈ ಲೇಕ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹಳೆಯ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಶೈಲಿಯ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮೀನುಗಾರರು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬೀಸಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೀರಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೋವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
