ಗೋವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪಾರ್ಟಿ, ಗದ್ದಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಜಾಗಗಳಿವೆ. ಅಶ್ವೆಮ್, ಕೋಲಾ ಬೀಚ್ಗಳಂತಹ ಶಾಂತ ಕಡಲತೀರಗಳು, ದಿವಾರ್ನಂತಹ ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಫೆಗಳು... ಹೀಗೆ ಗೋವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೋವಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ಜೋರಾದ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಬೀಚ್ಗಳು, ನಿಲ್ಲದ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಕರಾವಳಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂತವಾದ ಮುಖವೂ ಇದೆ. ಗದ್ದಲ ಇಷ್ಟಪಡದ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗಗಳಿವೆ.
ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ ಶಾಂತ ಬೀಚ್ಗಳು
ಉತ್ತರ ಗೋವಾದ ಬಾಗಾ, ಕಲಂಗುಟ್ ಬೀಚ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅಶ್ವೆಮ್ ಬೀಚ್, ಮಾಂಡ್ರೆಮ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಕೋಲಾ ಬೀಚ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ, ಬೀಚ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಡಲು, ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೂರಲು ಈ ಜಾಗಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು
ಬೀಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಬಂದರೆ ಗೋವಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಡೋನಾ, ದಿವಾರ್ ದ್ವೀಪ, ಚೋರಾವ್ ದ್ವೀಪದಂತಹ ಜಾಗಗಳು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಶೈಲಿಯ ಮನೆಗಳು, ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ.
ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕೂರಲು ಸಣ್ಣ ಕೆಫೆಗಳು
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕೆಫೆಗಳಿವೆ. ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಫೆ ಟಾಟೊ' ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಂಜುನಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಆರ್ಟ್ಜುನಾ' ಕೆಫೆ ಕೂಡಾ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬಹುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಫಿ ಹೀರುತ್ತಾ ಕೂರಬಹುದು.
ಸಂಜೆ ಕಳೆಯಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಚಪೋರಾ ಕೋಟೆಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣುವ ವ್ಯೂ ಅದ್ಭುತ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಲ್ಲದ ಬೆತುಲ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡುವುದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ. ಪಲೋರಾ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಿನವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗೋವಾ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಿಯರ ತಾಣವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಿವೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಗೋವಾ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ.