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- ಭಾರತೀಯರೆಂದರೆ ಹಣವೇ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ! ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯರೆಂದರೆ ಹಣವೇ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ! ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
Street Food Tour: ಗಡಿ ಭಾಗದ ನಗರವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು! ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ನೀಡುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ...
ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರ ಅಸಲಿ ಬದುಕು, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ನಗರ ಜಲಾಲಾಬಾದ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಡೆಸಿದ ಫುಡ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿಯ ‘ಪಿಜ್ಜಾ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಬಾಬ್’ವರೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನ
ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾದ ಜಲಾಲಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ತೀರಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಕೆನೆಭರಿತ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ
ಕೆನೆಭರಿತ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ
ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಬಿಸಿಬಿಸಿ, ದಪ್ಪ ಕೆನೆ ತುಂಬಿದ ತಾಜಾ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಿಲೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ! ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ದಾಲ್, ಛೋಲೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ (ಅಫ್ಘಾನಿ ರೊಟ್ಟಿ) ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕೂಡ ‘ನಾನ್ವೆಜ್’!
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕೂಡ ‘ನಾನ್ವೆಜ್’!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವೇ! ಏಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಡೆದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಕುರಿ ಅಥವಾ ದನಗಳ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚೀಲವನ್ನು (Animal Intestine) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನ್ವೆಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ!
ಬಡವರಿಗಾಗಿ ₹10 ಕ್ಕೂ ಬಿರಿಯಾನಿ
ಬಡವರಿಗಾಗಿ ₹10 ಕ್ಕೂ ಬಿರಿಯಾನಿ
ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಂತೆ ಕುಳಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಬಂದು ₹10 ಅಥವಾ ₹20 ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. 'ಮೆಹಮಾನ್' (ಅತಿಥಿ) ಎಂದು ಕರೆದು ಹಲವು ಅಂಗಡಿಯವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನೇ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ!
57 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಅಂಗಡಿ: 1.5 ಕೆಜಿಯ ‘ಪಿಜ್ಜಾ ಚಪ್ಲಿ ಕಬಾಬ್’
57 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಅಂಗಡಿ: 1.5 ಕೆಜಿಯ ‘ಪಿಜ್ಜಾ ಚಪ್ಲಿ ಕಬಾಬ್’
ಈ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ‘ಚಪ್ಲಿ ಕಬಾಬ್’. ಈಜುಕೊಳದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತವಾದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಖೈಮಾ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಲಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಬೆರೆಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿಯ ಮೆಗಾ ಕಬಾಬ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ‘ಪಿಜ್ಜಾ ಕಬಾಬ್’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 500 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ತಾಲಿಬಾನ್ನ ‘ಬ್ಲೂ ಕ್ಯಾಬ್’ ನಿಯಮ
ತಾಲಿಬಾನ್ನ ‘ಬ್ಲೂ ಕ್ಯಾಬ್’ ನಿಯಮ
ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ‘ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ’ (Blue & White) ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದೆ.
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