ಬಡವರೇ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ ಇದು, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ ಜನರ ಜೇಬು!
Rich Country: ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಡವರಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣುವುದು ಅಪರೂಪ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಿದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೇಬು ತುಂಬುತ್ತೆ.
ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶ
ಈ ದೇಶವು ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪರ್ವತಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಜೀವನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್.
ಬಡತನವಿಲ್ಲದ ದೇಶ ಇದು
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಡತನ ಅಪರೂಪ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಸತಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಳದ ಸರಿಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉನ್ನತ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿಗದಿತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದೇಶ
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.