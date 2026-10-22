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- 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್; ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನವೋ ಜನ!
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್; ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನವೋ ಜನ!
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಹಾಸನದ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹಾಸನ: ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಊರಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ ಬೆಟ್ಟ ‘ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ’ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ‘ಶ್ರೀ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ’.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ತಾಣ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ (Tourist Hotspot) ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಂದು ಕಾಲಿಡಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮುನ್ನ ಹಾಸನದ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಸಿಕರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಗೆಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಹಾಡಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಧಮಾಕಾ:
ಸೀಗೆಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಾಸನದ ಸುಂದರ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರವು ಹಾಸನದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ!
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