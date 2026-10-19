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- ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ!
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ!
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಒಲಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್: ‘ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು’ ಗುರುನಂದನ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾದ ತಪಸ್ವಿನಿ! ‘ಮಿ.ಜಾಕ್’ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ (Tapaswini Poonacha) ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಮುಗ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ತಪಸ್ವಿನಿ, ಇದೀಗ ‘ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗುರುನಂದನ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಿ.ಜಾಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುನಂದನ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ತಪಸ್ವಿನಿ!
ಗುರುನಂದನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಮಿಡಿ-ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ ‘ಮಿ.ಜಾಕ್’ (Mr. Jack) ನಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುನಂದನ್!
‘ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು’, ‘ರಾಜು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ’ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ದ ಗುರುನಂದನ್, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿರಾಮ ಅಲಿಯಾಸ್ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ (Stand-up Comedian) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಪಕ್ಕಾ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ತಪಸ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಗುರುನಂದನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸುಮಂತ್ ಗೌಡ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ: ‘ಮಂಡಿಮನೆ ಟಾಕೀಸ್’ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತ: ಕಿರಣ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಶಿವಸೇನ ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ.
ತಾರಾಗಣದ ವಿವರ
ಬಲಿಷ್ಠ ತಾರಾಗಣ: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಗಿರಿ, ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕಡೂರು, ಮಿತ್ರ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಇದೆ.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, 'ಮಿ.ಜಾಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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