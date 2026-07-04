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- ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ! ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಭಾಷೆ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟೇ ಸುಲಭ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ! ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಭಾಷೆ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟೇ ಸುಲಭ!
Sanskrit Village: ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಭಾಷಣೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯಾದರೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಲವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಮತ್ತೂರು. ತುಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ “ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ” (Sanskrit Village) ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕೇವಲ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.
ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷತೆ
ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷತೆ
ಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ, ರೈತರು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಟವಾಡುವಾಗಲೂ ಅದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ "ನಮಸ್ತೆ" ಬದಲಿಗೆ "ನಮಸ್ಕಾರಃ" ಮತ್ತು "ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಲು "ಕಥಂ ಅಸ್ತಿ?" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮತ್ತೂರಿನ ಜನರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಂತೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಒಂದು ಜೀವಂತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ
ದೈನಂದಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೂರಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹತ್ವ
ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹತ್ವ
ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು 'ದೇವಭಾಷೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವಾಗಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಡುಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೂರು ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
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