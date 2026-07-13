ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ಕಾಶ್ಮೀರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುಂದರ ತಾಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Kashmir of South India: ಚಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಂಜಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಹಸಿರು ಚಹಾದ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸೆಳೆಯುವ ಜಲಪಾತಗಳು... ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುವ ತಾಣವಿದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ಅನುಭವ!
ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ಅನುಭವ!
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೀಳುವ ಮಂಜಿನ ಮಳೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳು... ಈ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೇ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಾಣವಿದೆ!
ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶ್ಮೀರ 'ಮುನ್ನಾರ್'
ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶ್ಮೀರ ‘ಮುನ್ನಾರ್’
ಕೇರಳದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಮುನ್ನಾರ್' ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಿರಿಧಾಮವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
ಚಹಾದ ತೋಟಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ
ಚಹಾದ ತೋಟಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ
ಮುನ್ನಾರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಚಹಾದ ತೋಟಗಳು (Tea Gardens). ಹಸಿರು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನೆಲೆ - ಎರವಿಕುಲಂ
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನೆಲೆ - ಎರವಿಕುಲಂ
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ನೀಲಗಿರಿ ತಹ್ರ್' (Nilgiri Tahr) ಎಂಬ ಕಾಡು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಾರ್ನ ಎರವಿಕುಲಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಚಾರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ (Trekking) ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳ.
ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಜಲಪಾತಗಳು
ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಜಲಪಾತಗಳು
ಮುನ್ನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟುಕಾಡ್, ಲಕ್ಕಂ ಮತ್ತು ಚೀಯಾಪಾರ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪಾತಗಳ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ.
ಎಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಟ್ಟುಪೆಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್
ಎಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಟ್ಟುಪೆಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್
ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ ಹೋದವರು 'ಎಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್'ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಗಿದ ಮಾತುಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮಾಟ್ಟುಪೆಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ.
12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅರಳುವ 'ನೀಲಕುರಿಂಜಿ'
12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅರಳುವ ‘ನೀಲಕುರಿಂಜಿ’
ಮುನ್ನಾರ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅರಳುವ ಅಪರೂಪದ 'ನೀಲಕುರಿಂಜಿ' ಹೂವುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಈ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟವೇ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು?
ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು?
ಚಾರಣ, ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುನ್ನಾರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಮುನ್ನಾರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ!
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