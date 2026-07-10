ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿರೊ ದಂಪತಿ ಮರೆತೂ ಕೂಡ ಈ 5 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
Places couples should avoid in India: ಪರ್ವತಗಳ ಸುಂದರ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಪಲ್ಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಪರ್ವತಗಳ ಸುಂದರ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಪಲ್ಸ್ನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಕಪಲ್ಸ್ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಭಾರತದ ಅಂತಹ 5 ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ…
1. ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ (Rohtang Pass), ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ (Rohtang Pass), ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಮನಾಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ (ಬರಫು) ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಹಿಮಕುಸಿತ (Avalanche) ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ (Oxygen) ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
2. ಲಾಚೆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಚುಂಗ್ (Lachen & Lachung), ಸಿಕ್ಕಿಂ
ಲಾಚೆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಚುಂಗ್ (Lachen & Lachung), ಸಿಕ್ಕಿಂ
ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಈ ಎರಡೂ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು ಉರುಳಿಬೀಳುವ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಬರುವುದರಿಂದ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಖಜ್ಜಿಯಾರ್ (Khajjiar), ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಖಜ್ಜಿಯಾರ್ (Khajjiar), ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
'ಭಾರತದ ಮಿನಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಖಜ್ಜಿಯಾರ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಂತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಮೈನಸ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಕಲಿಂಪಾಂಗ್ (Kalimpong), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಕಲಿಂಪಾಂಗ್ (Kalimpong), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಈ ಶಾಂತ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಗಾರು (ಮಳೆಗಾಲ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀಸ್ತಾ ನದಿಯ ಹರಿವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊರಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
5. ಲೇಹ್-ಲಡಾಖ್ (Leh-Ladakh), ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಲೇಹ್-ಲಡಾಖ್ (Leh-Ladakh), ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಲಡಾಖ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಪ್ರಿಯನ ಬಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಕಪಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್' (AMS) ಅಪಾಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆಸುತ್ತು ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಪಲ್ಸ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಡಿಸಬಹುದು.
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