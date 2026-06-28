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- 'ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿ', 'ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
'ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿ', 'ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
Travel Guide Kannada: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ಸುಂದರ ತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿ.
'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ'
‘ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ’
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಆಗುಂಬೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ. ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣವನ್ನು 'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಆಗುಂಬೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಗುಂಬೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ರಮಣೀಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ 'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚೆರಾಪುಂಜಿ' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಆಗುಂಬೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಜಲಪಾತಗಳ ತಾಣ
ಜಲಪಾತಗಳ ತಾಣ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊದ್ದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬರ್ಕಣ ಜಲಪಾತ ಭಾರತದ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೋಗಿಗುಂಡಿ, ಒನಕೆ ಅಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇರುವ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾದಿಗಳು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿ
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿ
ಆಗುಂಬೆಯನ್ನು "ಭಾರತದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿ" (Cobra Capital of India) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉರಗ ತಜ್ಞ ರೋಮುಲಸ್ ವಿಟೇಕರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 'ಆಗುಂಬೆ ಮಳೆಕಾಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ' (ARRS) ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್
ಆಗುಂಬೆಯ 'ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್' ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಣಿವೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಡುಗಳ ನೋಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿ 'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್'ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸುತ್ತಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
ಸುತ್ತಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಶಾನಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣಗಳು. ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಹಿತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
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