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- Famous Forts: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಕೋಟೆಗಳು; ಇವುಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಾ?
Famous Forts: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಕೋಟೆಗಳು; ಇವುಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಾ?
ಕೋಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬಂದಾಗ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇತನ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ಕೋಟೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
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Image Credit : getty, twitter
ಕೇತನ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪುತ್ರ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ 2000 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. ನಂತರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಳು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಲೋಹಗಢ ಕೋಟೆ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಕೋಟೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ
ಕೇವಲ ಲೋಹಗಢ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಟೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೂ ಬೆರಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೋರಗಢ ಕೋಟೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಕೋಟೆಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಯಾದ ಇದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಜ್ಞಾತ ಕಥೆಗಳಿವೆ.
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Image Credit : Instagram
ಚಿತ್ತೋರಗಢ ಕೋಟೆ
ಚಿತ್ತೋರಗಢ ಕೋಟೆ ಸುಮಾರು 700 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಂತಹ ವೀರರ ಶೌರ್ಯಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ದೊರೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಮೋರಿ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಬಾಪ್ಪಾ ರಾವಲ್ ಇದನ್ನು ಮೇವಾರದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಕೋಟೆ
ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಕೋಟೆಯು ಅನೇಕ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾವಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು 'ಸೋನಾರ್ ಕೆಲಾ' ಅಥವಾ 'ಚಿನ್ನದ ಕೋಟೆ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ರಾಜಮನೆತನದ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ದ್ವಾರಗಳು ಈ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೋಟೆಗಳಿವೆ
ಕೇವಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕಾಲನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕೋಟೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆ ಗತಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿವೆ.
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