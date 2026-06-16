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- ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಮಧುರೈ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ IRCTC ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್; ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 5 ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ, ಮಧುರೈ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ IRCTC ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್; ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 5 ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ!
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 'ಡಿವೈನ್ ತಮಿಳುನಾಡು' ಎಂಬ 5 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಮಧುರೈನಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ದರ ₹10,710 ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.16): ನೀವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ (IRCTC) ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ 'ಡಿವೈನ್ ತಮಿಳುನಾಡು' (Divine Tamil Nadu) ಪ್ರವಾಸದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಮಧುರೈ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ (Itinerary):
ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ (SMVT) ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17235 ಮೂಲಕ ಸಂಜೆ 5:15ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ದಿನ 1: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ.
ದಿನ 2: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಕುಮಾರಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ, ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್, ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ದಿನ 3: ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಕಂಡು, ನಂತರ ತಿರುಚೆಂದೂರು ಮುರುಗನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ.
ದಿನ 4: ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ರಾಮನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ, ನಂತರ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಧುರೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲೈ ನಾಯಕರ್ ಮಹಲ್ ಭೇಟಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಧುರೈ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣ.
ದಿನ 5: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ:
ಕಂಫರ್ಟ್ (3AC): ಮೂವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ (Triple Sharing) ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹12,240 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (Sleeper): ಮೂವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ (Triple Sharing) ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹10,710 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ.
ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ₹26,000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ).
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರಿದೆ?
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ (3AC ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪರ್).
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಎಸಿ (AC) ಕೊಠಡಿಗಳ ವಸತಿ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ (Breakfast).
ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಸಿ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ (Travel Insurance).
ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಸಕ್ತರು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.irctctourism.com ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು (ದೂರವಾಣಿ: 8595931291, 8595931290) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ.
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