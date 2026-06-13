ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ KSTDCಯು ಹೊಸ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ, ವಿಶೇಷ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು (KSTDC) ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ನೂತನ "ವೀಕೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್" (Weekend Friendly Tour Package) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 13, 2026 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸ ಸೇವೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬಸ್ಗಳ (Deluxe Buses) ಸಮೂಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು (Footfall) ಆಧರಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ದೈನಂದಿನ ಸೇವೆ'ಯನ್ನಾಗಿ (Daily Frequency) ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲನೇ ದಿನ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬಸ್, ಮೊದಲ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ದಿನ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜುನಾಥನ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಯಲು ಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ 'ಸೌತಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ'ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಪದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀ ಸಂಪುಟ ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ತ್ವರಿತ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ
"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 'ವಿಶೇಷ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ'ದ (Special Quick Darshan) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಣಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು (Guide) ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ."- ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ
ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ವಿವರ:
ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ:ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಕಾರಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Premium)ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ (Executive Stay) ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ರೂ. 4,450. ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Budget) ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ (Standard Economy Stay) ರೂ. 3,450 ರೂ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಅದ್ಭುತ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ನಿಗಮದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ https://kstdc.co/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.